Nino 'u Ballerino

''Little Sicily'' a Capo d'Orlando: trionfo per il cibo di strada di Nino 'u Ballerino

Il meusaro palermitano rivolge un pensiero a Sergio Granata: ''Grande giornalista innamorato della Sicilia''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2019 - 17:50:46 Letto 378 volte

Grande successo per Nino ‘u Ballerino in occasione della rassegna dedicata alle eccellenze siciliane “Little Sicily”, in corso a Capo d’Orlando, in provincia di Messina.

Lo street food del “meusaro” palermitano, famoso in tutto il mondo, è uno dei punti di forza della manifestazione, giunta all’ottava edizione, che si terrà fino a domani, domenica 19 maggio.

“L’idea di una kermesse che riunisca le migliori espressioni eno-gastronomiche isolane – sottolinea Nino – si è rivelata vincente anche quest’anno e io sono felice di dare il mio contributo in qualità di ambasciatore del cibo di strada palermitano”.

Seppure all’insegna dell’intrattenimento e dello spettacolo, la manifestazione quest’anno è contrassegnata da un velo di tristezza a causa della recente e prematura scomparsa del giornalista Sergio Granata, al quale il festival è stato dedicato, che Nino non manca di ricordare.

“Esprimo il mio personale cordoglio – afferma Nino - per la dipartita di un professionista che amava moltissimo la Sicilia e la raccontava sempre con grande partecipazione”.

