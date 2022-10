Dimissioni Liz Truss

Liz Truss si è dimessa dopo 45 giorni: solo 3 candidati per la successione

Sarà ridotta a tre soli possibili candidati la corsa per la successione alla dimissionaria Liz Truss come futuro leader del partito conservatore di maggioranza e futuro premier britannico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/10/2022 - 00:05:00 Letto 701 volte

La premier uscente ha annunciato la resa con un breve discorso davanti al numero 10 di Downing Street: "Sono entrata in carica in un momento di grande instabilità economica e internazionale - ha detto -. E il nostro Paese è stato bloccato a lungo da una bassa crescita economica. Sono stata eletta con un mandato per cambiare ciò: riconosco, tuttavia, data la situazione, che non posso portare a termine il mandato. Ho quindi parlato con Sua Maestà il Re per informarlo che mi dimetto da Leader del Partito Conservatore".

Sarà ridotta a tre soli possibili candidati la corsa per la successione alla dimissionaria Liz Truss come futuro leader del partito conservatore di maggioranza e futuro premier britannico.

Lo ha reso noto il comitato 1922, organo interno al gruppo parlamentare Tory, precisando che in base alle nuove regole accelerate appena approvate servirà il sostegno di almeno 100 deputati per poter partecipare alla contesa: su un gruppo che in totale ne conta circa 350.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!