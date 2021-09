L'Oms monitora ''Mu'', nuova variante identifica in Colombia

Covid-19

Sotto monitoraggio dell'Oms una nuova variante del Covid, denominata "Mu". E' stata identificata per la prima volta nel gennaio scorso in Colombia ed è classificata come "variante da seguire".

Presenta mutazioni che potrebbero indicare un rischio di "fuga immunitaria" (resistenza ai vaccini).

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità occorrono ulteriori studi per comprenderne meglio le caratteristiche.

