antiterrorismo

Londra, italiano arrestato dall'antiterrorismo

Un italiano di 48 anni e un cittadino del Kuwait di 34 sono stati arrestati domenica sera dalle forze antiterrorismo britanniche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2020 - 13:54:07 Letto 427 volte

Le forze della polizia antiterrorismo britannica hanno annunciato di aver arrestato due persone, un cittadino italiano di 48 anni ed un kuwaitiano di 34, al loro arrivo all'aeroporto londinese di Stansted. I due sono stati arrestati poco dopo le 19 di ieri, entrambi erano a bordo di un aereo proveniente da Vienna, scrive il Guardian. Secondo la Bbc l'aereo era stato intercettato da caccia Typhoon della Raf a seguito di notizie riguardanti presunte minacce alla sicurezza a bordo.

I due sospetti fermati viaggiavano a bordo di un volo Ryanair. "In linea con le procedure, il capitano ha informato le autorità del Regno Unito ed ha proseguito il volo verso Londra Stansted, dove il velivolo è atterrato normalmente e si è fermato in un'area isolata dove i passeggeri sono scesi in sicurezza", ha reso noto un portavoce della compagnia.

“I passeggeri in attesa di potersi imbarcare per Vienna sono stati trasferiti verso un altro velivolo per minimizzare il ritardo del loro volo. Ora la questione è di interesse della polizia locale".

Un portavoce della Raf ha confermato l'invio di due caccia Typhoon da Coningsby per intercettare l'aereo civile scortato fino a Stansted. Le due persone fermate verranno ora ascoltate dagli uomini della Eastern Region Special Operations Unit.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!