L'ora della fuga il film con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco

È uscito il film ''L'ora della fuga'' la commedia con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco regia Alberto Russo una storia scritta da Daniela Di Benedetto.

È uscito il film L'ORA DELLA FUGA la commedia con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco regia Alberto Russo una storia scritta da Daniela Di Benedetto.

La trama

Il mite Giorgio, che ripara computer, è alle prese con la moglie Gina che soffre di varie fobie.

Lei si preoccupa per tutto ciò che le viene raccontato: cibi inquinati, terremoti, amianto sotterrato, terroristi, virus sconosciuti, ciabatte di gomma tossiche…. E continua a comprare tutto ciò che secondo lei può salvare la coppia dai disastri. Così Giorgio vede arrivare in casa cibi biologici costosissimi, carne di balena, tute protettive, rilevatori di bombe, e persino un enorme camper per fuggire in caso di terremoto: un crescendo esasperante di acquisti e di litigi della coppia. Giorgio comincia a diventare insofferente quando vede che qualcuna delle sue clienti ha manie simili a quelle di Gina.

La signora però ha sottovalutato l’unico vero pericolo….che si rivela nel finale a sorpresa.

Il Film mediometraggio è girato a Palermo in Sicilia.

Il film mediometraggio è visibile su Vimeo in questo link: https://vimeo.com/ondemand/loradellafuga

