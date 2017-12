sanremo

Loredana Bertè fuori da Sanremo: ecco perché

Fuori dal Festival...

Pubblicata il: 19/12/2017

Fuori dal Festival perché non disponibile ad interpretare un brano "di Biagio", propostole all'ultimo momento, invece di quello da lei presentato. Loredana Bertè, per settimane data per favorita ad entrare nei 20 Big di Sanremo 2018 e invece rimasta fuori dal cast in gara annunciato venerdì su Rai1, dice la sua sui motivi che avrebbero portato alla sua esclusione dal festival di Claudio Baglioni.

Ed à una spiegazione destinata a creare qualche polemica, benché il direttore artistico, all'indomani dell'ufficializzazione del cast, abbia spiegato di essere intervenuto su diverse scelte artistiche dei cantanti in gara. "Siamo 'Ufficialmente dispersi'! Sul palco sono rose e fiori, dietro le quinte è guerra grande", esordisce il post su Facebook della cantante. "Sono molto amareggiata. Mi sono attenuta al regolamento del Festival di Sanremo - prosegue Bertè - presentando, tramite i canali ufficiali, nei tempi e nei modi richiesti, un pezzo al quale credevamo molto".

Ma, aggiunge Loredana, "il giorno prima della comunicazione dei nomi dei big in gara arriva la doccia fredda: sono stata contattata dal portavoce del direttore artistico, il quale mi ha proposto una canzone di Biagio (il riferimento è a Biagio Antonacci, ndr.) che era pervenuta alla commissione. Avrei dovuto provinarla in poche ore... ascoltarla, impararla, registrarla. Tra l'altro quel pezzo già mi era stato proposto da Biagio stesso qualche settimana prima ed io gentilmente avevo declinato, spiegandogli che già avevo fatto la mia candidatura ufficiale. Alla fine ho deciso di restare fedele alla mia scelta artistica, sicura che avrei dovuto rinunciare al festival. Mi spiace per il mio pubblico che aspettava di rivedermi su quel palco, ma ho preferito essere fuori da Sanremo e non tradire il mio mondo artistico piuttosto che essere in gara con qualcosa che non mi somigliava", conclude la cantante aggiungendo al post due hashtag: #coerenza e #rispettopermestessa.

