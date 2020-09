spettacolo

Loretta Goggi compie 70 anni e 60 di carriera

''Tra pochi giorni farò 70 anni, 60 anni di carriera e 10 edizioni di Tale e Quale Show ho fatto tutto nella mia carriera'', ha detto Loretta Gocci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2020 - 10:01:12 Letto 372 volte

Loretta Goggi il 29 settembre festeggia, un importante traguardo: "Tra pochi giorni farò 70 anni, 60 anni di carriera e 10 edizioni di Tale e Quale Show ho fatto tutto nella mia carriera, anche la baby-sitter quando ero ragazzina a un bambino che oggi si chiama Luca Ward". "Io sono felice - ha raccontato in occasione della presentazione a Roma del programma tornato dal 18 settembre su Rai1 - perché è fatto di artisti".

Ma non è tutto: dal primo ottobre arriverà nei cinema in Burraco fatale, a novembre in Ritorno al crimine e in Glassboy. Subito dopo nel film di Paolo Ruffini Rido perché ti amo. Nelle sfumature delle sue frasi, aleggia sempre la presenza del marito il coreografo Gianni Brezza, scomparso nel 2011. Dieci le edizioni di Tale e quale show, il varietà dove è giudice. Fu Carlo Conti a volerla il marito era scomparso da poco e da allora non si è più fermata film, fiction, libri, tutti la vogliono. "Questo lavoro mi ha fatto rinascere, guardo con positività al futuro" .

Come ha detto Stefano Coletta: "Io ho un grande amore per Loretta Goggi. Ogni volta che la vedo, vedo il talento italiano a 360 gradi. La meritocrazia. È di un'eleganza unica".

