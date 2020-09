televisione

Luca Zingaretti sarà ''Il re'' per una nuova serie Sky Original

Luca Zingaretti sarà il protagonista di nuova produzione Sky Original, ''Il re''.

Luca Zingaretti sarà il protagonista di nuova produzione Sky Original, "Il re", il primo prison drama italiano. Lorenzo Mieli e The Apartment producono con Wildside, entrambe parte del gruppo Fremantle, la serie, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere).

La sceneggiatura de Il Re è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino. Primo ciak tra la fine dell'anno in corso e l'inizio del 2021, le riprese si svolgeranno fra Roma, Torino e Trieste. Il distributore internazionale de Il Re è Fremantle.

"Bruno Testori - spiega Zingaretti parlando del suo personaggio - è un personaggio cupo, maestoso, contorto, controverso, un Re per l'appunto. Interpretarlo è una sfida che ho accettato subito e che mi affascina, seguendone lo sviluppo, di pagina in pagina sempre più".

La vicenda è ambientata al San Michele, un carcere di frontiera dove il direttore Bruno Testori (Zingaretti) esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale.

"Siamo felici di avere con noi, specie in un ruolo tanto inedito, Luca - dice Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia -, che ha abbracciato con entusiasmo una sfida enorme che ci appassiona. E siamo felici di condividere un nuovo, stimolante progetto con The Apartment e Wildside. Il Re sarà un’altra grande storia targata Sky, un racconto potente che terrà assieme un profondo realismo e alcune delle contraddizioni e paure del nostro tempo. Così potrà diventare un nuovo punto di riferimento nel percorso di evoluzione della narrazione televisiva”.

