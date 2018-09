Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti, un mito Intramontabile

A Castelnuovo in Romagna, città natale Di Big Luciano, la giornata di oggi è stata interamente dedicata al grande tenore. L’indimenticabile voce del Maestro ha risuonato nelle vie del paese tra la gioia e il ricordo dei cittadini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2018 - 15:44:07 Letto 326 volte

Sono trascorsi undici anni dalla morte del Maestro Luciano Pavarotti e oggi Castelnuovo in Romagna, città natale del grande tenore,gli ha dedicato l’intera giornata ed attraverso una filodiffusione, la sua voce indimenticabile ha riecheggiato nelle vie del paese tra la gioia e il ricordo dei cittadini, ricordo che rimarrà indelebile nei cuori di chi nel mondo ha apprezzato ed amato Big Luciano.

Era consapevole della sua voce immensa ed inconfondibile, aveva un grande potere mediatico sulle masse, per cui decise di sfruttarla e quindi renderla disponibile per porre all’attenzione del mondo tematiche importanti e cause benefiche spesso dimenticate.

Nel 1992 Big Luciano diede vita a Modena al primo evento musicale benefico Pavarotti&Friends, con un concerto per i bambini affetti da anemia mediterranea e negli anni il proseguo di questi eventi - che hanno sempre visto duettare sul palco con Big Luciano artisti di grande fama nazionale ed internazionale - si è confermato formula vincente in grado di unire in simbiosi la musica di nicchia con quella popolare.

Il grande maestro inoltre, riuscì quindi nell’intento di portare la musica lirica nelle case della gente e farla amare per la sua eleganza e bellezza.

