Lucio Battisti, il 25 settembre esce ''Rarities'' il nuovo cofanetto con 16 gemme

Venerdì 25 settembre uscirà ''Lucio Battisti - Rarities'', raccolta di piccole grandi perle dello straordinario artista.

Pubblicata il: 24/09/2020

Venerdì 25 settembre uscirà Lucio Battisti - Rarities, raccolta di piccole grandi perle dello straordinario artista, distribuite nel corso degli anni in vari supporti: singoli, versioni alternative, rarità e B sides.

Rarities sarà disponibile in due versioni, CD e LP (in esclusiva per il Record Store Day di sabato 26 settembre), entrambe accompagnate da un commento traccia per traccia. Sempre da venerdì sarà inoltre possibile acquistare Rarities in formato CD in edicola, in allegato a TV Sorrisi e Canzoni e a Donna Moderna.

Questa la tracklist completa di Rarieties:

Pensieri e parole (Extended Version), Per una lira, Vendo casa, Le formiche, La spada nel cuore, La folle corsa, Perchè dovrei, La farfalla impazzita, Il mio bambino, Les jardines de Septembre, Toujours plus belle, Ma Chanson de liberté, La Colina de las Cerezas, Una Muchacha por Amigo, To Feel in Love, Only.

