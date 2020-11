musica

Lucio Dalla, venerdì 13 esce ''Dalla - 40th Anniversary Legacy Edition'', in edizione limitata

A 40 anni dall'uscita, torna l'album ''Dalla'', in un'edizione limitata rimasterizzata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/11/2020 - 17:13:58 Letto 368 volte

L'eredità musicale di Lucio Dalla continua a vivere. A 40 anni dall'uscita, torna l'album "Dalla", in un'edizione limitata rimasterizzata per recuperare le sonorità originale che uscirà il 13 novembre per Sony Music (Legacy Recordings).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!