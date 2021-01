Lupin, Netflix conferma la seconda stagione

Netflix

Netflix conferma la seconda parte di Lupin, la serie francese originale con protagonista Omar Sy che è stata al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi.

La rivisitazione delle avventure del celebre ladro gentiluomo, con la superstar di Quasi Amici, è diventata una delle serie più viste (e apprezzate) sul colosso streaming, e tornerà nell'estate 2021 con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight).

In occasione dell'annuncio Netflix rilascia anche una speciale featurette in cui Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop. Arsenio Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società.

Fonte: Ansa

