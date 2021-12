Lina Wertmuller

Lutto nel cinema, è morta la regista Lina Wertmuller

Addio alla regista, si è spenta oggi nella sua casa romana. Prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar.

09/12/2021

E' morta Lina Wertmuller. La regista, che aveva 93 anni, si è spenta nella sua casa romana la regista. Al secolo Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich, era nata nella capitale il 14 agosto 1928. Origine aristocratiche e svizzere, sposata allo scenografo Enrico Job, è stata la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar, nel 1977, come migliore regista (ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per 'Pasqualino Settebellezze'. Solo nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla Carriera.

