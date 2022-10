Lutto nel mondo del cinema: è morto Robbie Coltrane era Hagrid nei film di Harry Potter

morto Robbie Coltrane

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/10/2022 - 21:12:22 Letto 688 volte

Robbie Coltrane, attore scozzese noto per i suoi ruoli da protagonista nella serie di film di Harry Potter, in cui interpretava Hagrid, e nella serie poliziesca britannica Cracker è morto a 72 anni. Lo ha riferito la sua agenzia a The Hollywood Reporter. L'attore, che ha iniziato la sua carriera nella commedia e nel teatro, ha anche preso parte a due film di James Bond nel corso della sua lunga carriera.

Coltrane, nato Anthony Robert McMillan il 30 marzo 1950 a Glasgow, in Scozia, era figlio di un medico e un'insegnante. Dopo essersi diplomato alla Glasgow Art School, ha proseguito gli studi artistici presso il Moray House College of Education di Edimburgo. Proprio a Edimburgo ha iniziato a recitare nei cabaret, cambiando il suo cognome in onore della leggenda del jazz John Coltrane. Recitò per un periodo a Londra, poi in tv in Flash Gordon, Blackadder e Keep It in the Family. Con la serie comica Alfresco diventò un pilastro degli schermi televisivi britannici.

A parte la saga di Harry Potter, il ruolo più celebre di Coltrane è stato quello del dottor Edward Fitz Fitzgerald, uno psicologo criminale antisociale con il dono di risolvere i crimini, nella serie Cracker di Jimmy McGovern, che è andata in onda in 25 episodi tra il 1993 e il 2006. Quella performance, che lo ha portato a vincere il Bafta, ha regalato a Coltrane ruoli in due film di James Bond nell'era di Pierce Brosnan, in cui ha interpretato la parte di Valentin Zukovsky in GoldenEye e Il mondo non basta.

La fama planetaria per Coltrane è arrivata quando ha interpretato Rubeus Hagrid il Gigante nei film di Harry Potter, a partire da Harry Potter e la pietra filosofale nel 2001. Nel 2019, tra le sue interpretazioni più recenti, Coltrane ha ripreso il ruolo di Hagrid nel cortometraggio fantasy Hagrid's Magical Creatures Motorcycle Adventure. Coltrane ha scritto un'autobiografia, Coltrane in a Cadillac, e ha anche recitato nella serie tv con lo stesso nome nel 1993, dove ha attraversato l'America da Los Angeles a New York in una classica Cadillac del 1951.

Fonte: TGCOM24

