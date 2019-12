morta la mamma di Albano

Lutto per Albano Carrisi, morta la mamma

E' morta all'etÓ di 96 anni la signora Jolanda, la mamma di Albano Carrisi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2019 - 20:51:25 Letto 377 volte

E' morta all'età di 96 anni la signora Jolanda, la mamma di Albano Carrisi. Jolanda si è spenta a Cellino San Marco. Come ha spesso detto Albano mamma Jolanda ha sempre supportato il figlio anche nel suo percorso artistico. Proprio alla sua adorata madre il cantante dedicò il libro “Madre mia, l’origine del mio mondo”, pubblicato qualche anno fa.

L'annuncio della scomparsa della donna, che più volte Al Bano aveva portato in televisione, è stato dato a La Vita in Diretta. I conduttori del programma hanno inoltre aggiunto che il cantante, diretto in Albania per impegni di lavoro, è stato prontamente avvisato da suo fratello ed è diretto in questo momento in Puglia. I funerali si terranno mercoledì 11 dicembre alle 16, naturalmente a Cellino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!