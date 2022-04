Cristiano Ronaldo

Lutto per Cristiano Ronaldo: Georgina partorisce ma perde uno dei gemelli

Dramma per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: La compagna del fuoriclasse era incinta di due gemelli, il bimbo non ce l'ha fatta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2022 - 09:33:44 Letto 875 volte

"E' con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bebè.

E' il dolore più grande che un genitore possa provare.

Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità".

Con questo post sui propri social, Cristiano Ronaldo rende noto la tragedia che ha vissuto: la compagna Georgina Rodriguez, che era incinta di due gemelli, un maschio e una femmina, ha partorito ma il bimbo non ce l'ha fatta.

"Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per le loro cure e il loro supporto - scrive ancora CR7 -. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez".

Fonte Immagine: Instagram Ufficiale Cristiano Ronaldo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!