Madagascar: folgorato da un fulmine muore imprenditore palermitano

La vicenda risale al 5 febbraio scorso

20/02/2018

Un fulmine, proprio sotto gli occhi della moglie, e la vita di Rosario Costa, piccolo imprenditore palermitano operante nel settore turistico, viene spezzata all’età di 55 anni. La triste vicenda - risalente a 5 febbraio scorso – è accaduta nell’isola di Madagascar a sud est del continente africano, dove il malcapitato si trovava non per lavoro bensì per una vacanza che organizzava da diversi anni.

La coppia di palermitani, accompagnata da una guida del posto si stava recando a Morondava, quando, in sosta per uno spuntino e per scattare qualche fotografia è stata improvvisamente sorpresa da un tuono immediatamente seguito dal fulmine. Nulla da fare per l’uomo, che a causa delle gravi ustioni riportate è morto poco dopo in ospedale. La salma, dopo una veglia funebre organizzata nel piccolo centro dalla stessa popolazione locale che si è stretta al cordoglio della moglie, è stata trasferita nella capitale Antananarivo, per il successivo trasferimento in Italia avvenuto a distanza di qualche giorno.

