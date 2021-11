Madonna

Madonna hot su Instagram: Topless e lato B in mostra

Eccola mostrarsi sexy e hot in alcuni scatti al limite della censura in cui a letto si fa vedere in topless e con tanto di Lato B in primo piano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2021 - 17:17:24 Letto 845 volte

Non smette mai di stupire. Anche a 63 anni Madonna trova sempre il pretesto per provocare. Ed eccola usare sapientemente Instagram per puntare ancora una volta i riflettori su di lei. Eccola mostrarsi sexy e hot in alcuni scatti al limite della censura in cui a letto si fa vedere in topless e con tanto di Lato B in primo piano. Calze a rete e tacchi a spillo, Luisa Veronica Ciccone è uno schianto. Incontenibile...

"Angel watching over Me", scrive la pop star a corredo della gallery che lascia poco spazio all'immaginazione. Sopra il letto, infatti, c'è un angelo che veglia su di lei. Immediata la pioggia di like e commenti che supportano la Material Girl.

E se la nostra Valeria Marini scrive "Stellare", c'è anche chi invoca la censura del social network. Madonna infatti mostra in ben due foto un capezzolo. Le foto spariranno?

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!