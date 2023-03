mandato d'arresto per Putin

Mandato arresto Putin, Biden: ''E' chiaro che abbia commesso crimini di guerra''

Joe Biden ha accolto con favore il mandato d'arresto per Putin spiccato dalla Corte penale internazionale in connessione con la guerra in Ucraina.

Pubblicata il: 18/03/2023

''E' chiaro che abbia commesso crimini di guerra, per cui il mandato emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti del presidente russo Vladimir Putin è giustificato''. Così il presidente americano Joe Biden ha accolto con favore il mandato spiccato dalla Corte penale internazionale in connessione con la guerra in Ucraina.

