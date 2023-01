musica

Maneskin, arriva il nuovo singolo ''Gossip'' con Tom Morello

I Maneskin pubblicano il nuovo singolo 'Gossip' con la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello.

13/01/2023

I Maneskin pubblicano il nuovo singolo 'Gossip' con la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e altri ancora.

Il videoclip, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube della band dalle ore 18.

Il singolo farà parte del prossimo, attesissimo album 'Rush!', in arrivo il 20 gennaio 2023. L'album è disponibile per il pre-ordine/pre-save.





