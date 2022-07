vacanza vip

Maneskin, le sexy vacanze a Ibiza di Victoria De Angelis

La bassista dei Maneskin continua a postare le foto dei momenti di relax a Ibiza con gli amici senza mai rinunciare al lato sexy.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/07/2022 - 12:27:05 Letto 806 volte

Le vacanze di Victoria De Angelis sono in perfetto stile "Temptation Island 2022" come lei stessa le definisce su Instagram. La bassista dei Maneskin continua infatti a postare le foto dei momenti di relax a Ibiza con gli amici senza mai rinunciare al lato sexy. In molti scatti infatti la rocker si mostra a seno nudo, coperto dalle "stelline" per aggirare la censura.

Dopo il topless integrale, Victoria continua a provocare con foto osé in cui il décolleté è sempre protagonista. D'altronde la bassista non lo copre neanche sul palco, figuriamoci al mare.

I follower gradiscono le "cartoline" in cui si mostra alle prese con un tatuaggio, in barca e a ballare di notte in spiaggia. Con lei ci sono i colleghi e amici Thomas Raggi e Ethan Torchio, rispettivamente chitarrista e batterista dei Maneskin. Damiano è con la fidanzata Giorgia Soleri a Roma. Chissà che non li raggiunga nelle prossime ore...

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Victoria De Angelis

