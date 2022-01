mappa Ecdc

Mappa contagi Covid Ecdc: mai così tanti territori in rosso scuro

Solo quattro territori europei (due in Polonia e due in Romania) non sono in rosso scuro.

Sulle 211 Regioni in cui si dividono i territori dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, solo quattro (due in Polonia e due in Romania) non sono in rosso scuro. Si tratta del dato peggiore mai registrato da quando l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha avviato il monitoraggio della diffusione del Covid.

Fonte: TGCOM24

