È Marco Carta il campione di ''Tale e Quale Show 2017''.

È Marco Carta il campione di “Tale e Quale Show 2017". Questo il responso dell'ultima puntata del varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e che anche in questa settima edizione ha fatto registrare ottimi ascolti, confermandosi leader del prime-time del venerdì.

Marco Carta (che ieri sera ha imitato Steven Tyler) ha preceduto in classifica Federico Angelucci (che ha imitato Eduardo De Crescenzo) e Filippo Bisciglia (Vasco Rossi), mentre vincitrice di puntata è stata Valeria Altobelli (Loredana Berté). Il cantante sardo ha destinato i 30mila euro in palio per la vittoria all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (Aisla).

Nel corso dell'ultima puntata, oltre ai giudici Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica e il giurato d'eccezione Giorgio Panariello, anche il pubblico da casa ha potuto esprimere le proprie preferenze tramite al televoto.

La vincitrice di “Tale e quale pop” è stata Chiara Russo, 22 anni, di Catanzaro, che ha un negozio di abbigliamento e canta per hobby. Chiara ha eseguito, imitando Anastacia, "I'm outta love".

