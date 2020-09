spettacolo

Maritè Salatiello, la prima palermitana a interpretare Barbra Streisand in America

Uno spettacolo ispirato alla leggendaria e istrionica cantante e attrice statunitense che andrà in scena a Times Square ed entro la fine dell’anno anche a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/09/2020 - 10:09:27 Letto 358 volte

Un’icona, una leggenda non solo negli Stati Uniti d’America ma nel mondo. Un personaggio unico che il mondo ha celebrato in film e spettacoli, canzoni e musical e che per la prima volta andrà su un palcoscenico americano interpretato da una palermitana. Maritè Salatiello è Barbra Streisand in un one woman show dal titolo “The way i am”. L’attrice, classe ’85 che oggi vive a New York, ha sviluppato con la Susan Batson Studio, la scuola di recitazione di Nicole Kidman e Rihanna, uno spettacolo ispirato alla leggendaria e istrionica cantante, attrice e regista statunitense che andrà in scena a Times Square ed entro la fine dell’anno anche a Palermo.

Maritè Salatiello ha dedicato il suo ultimo anno professionale alla creazione del personaggio ispirato a Barbra Streisand. Lo show è stato prodotto in sinergia con Susan Batson, Carl Ford, Lil Malinich e Audrey Davenport.

“The way i am” è la storia di una ragazza che rompe le regole per trovare la sua strada attraverso la totale dedizione alla verità. Lo spettacolo comincia con Barbra adolescente nella sua stanza da letto a Flatbush, povero quartiere di Brooklyn. La giovane Streisand appartiene a una famiglia ebrea che vive in un ghetto americano con la madre.

Lo spettacolo ripercorre tutte le fasi della vita di questa star. Da una giovane Barbra in gravidanza a una donna che insegue la celebrità e la raggiunge con il successo di “Funny Girl” a Broadway. Una donna pronta a diventare una star del cinema e lottare contro le aspettative di una Hollywood che la vuole con il naso rifatto. Ma Barbra rimarrà fedele al suo obiettivo e non mollerà la sua battaglia contro cliché e superficialità. Avrà la reputazione di perfezionista e sarà apprezzata più come cantante che come attrice.

Una donna determinata a creare storie in cui crede, la Streisand ha scritto, prodotto e diretto i film Yentl, The Mirror has two faces e The Princes of Tides. La fama di leggenda arriva però grazie al lavoro duro che non hanno cancellato il lato più umano di una donna di successo. La sua vita privata infatti, insieme al desiderio di un padre andato via quando lei aveva solo 15 mesi, ci ricorda quanto lei sia umana.

