Martina Colombari in vacanza a Forte dei Marmi: in bikini sfoggia un fisico tonico e asciutto

Con Billy Costacurta si gode il mare e il sole attirando i flash dei paparazzi.

Pubblicata il: 22/07/2022

Martina Colombari è in vacanza a Forte dei Marmi con il marito Billy Costacurta, con cui ha da poco festeggiato i 18 anni di matrimonio. Dopo il bagno in mare di coppia, la modella si gode una doccia ghiacciata che non sfugge ai paparazzi del settimanale Gente.

Martina adora il mare e l'estate è la sua stagione del cuore. Dalla Riviera Romagnola alla Versilia si gode la spiaggia e le onde e sui social pubblica i suoi scatti felici in costume.

L'11 luglio ha compiuto 47 anni e ha spento le candeline in una località balneare tra gli ombrelloni, bellissima e piena di vitalità.

