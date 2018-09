Miss Italia

Martina Rao, una palermitana alla finale di Miss Italia

06/09/2018

Il prossimo 16 settembre andrà in onda in diretta su La 7 la finale di Miss Italia 2018. Fra le 31 finaliste anche la palermitana Martina Rao, 19 anni, diplomata al liceo artistico, che si era già classificata al secondo posto nel concorso di Miss Sicilia, disputato lo scorso 24 agosto a Noto, e in quella circostanza aveva conquistato pure il titolo di “Miss Equilibra Sicilia Est”.

Ecco l’elenco delle finaliste dell’edizione 2018:

Martina Rao (Sicilia);

Aurora Leli (Piemonte Val d’Aosta);

Patrizia Bendotti e Sofia Belli (Lombardia);

Sophie Agnese Krause,

Giulia Cetto, Giulia Auer, Nicole Nietzsch (Trentino Alto Adige);

Marta Murru (Liguria);

Maeve Billi, Jessica Poli, Mara Boccacci (Emilia Romagna); Martina Iacomelli, Gloria Tonini (Toscana); Lucrezia Perelli (Umbria);

Carlotta Maggiorana, Veronica Nucci, Laura Schiavoni, Erika Franceschini (Marche);

Erika Nicolosi (Abruzzo);

Nicole Ceretta, Chiara Bordi, Marta Valentini (Lazio);

Fiorenza D’Antonio e Benedetta Santoro (Campania);

Manuela Matera (Basilicata);

Antonietta Fragasso, Valentina Colecchia (Puglia);

Naomi Rizzo (Calabria);

Deborah Agnone (Sardegna).

Riserve:

Diletta Sperotto (Veneto),

Anna Mazzali (Emilia Romagna).

Veneto, Friuli Venezia Giulia e Molise non hanno alcuna rappresentante tra le finaliste.

