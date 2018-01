tv

Massimo Giletti ha un malore mentre è in diretta

Malore in diretta per Massimo Giletti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/01/2018 - 14:22:21 Letto 409 volte

Malore in diretta per Massimo Giletti. Durante “Non è l'Arena” il presentatore, visibilmente pallido e sofferente, si è seduto su uno sgabello e ha spiegato: "Scusate, non è una giornata che siamo al top". Poi ha cercato faticosamente di portare avanti la trasmissione ma, a un certo punto, rivolgendosi al pubblico e agli ospiti presenti, ha detto: "Non riesco ad andare avanti ragazzi". La trasmissione è stata allora interrotta.

La produzione del programma ha spiegato che Giletti era andato in onda con la febbre. Il conduttore è stato portato all'ospedale Umberto I di Roma. La decisione - fanno sapere da La7 - è stata presa solo per precauzione.

Rassicurazioni sulla salute di Giletti si erano avute subito attraverso il profilo Twitter di “Non è l'Arena”: "A causa di una forte influenza Massimo Giletti chiude la puntata di questa sera di#nonelarena. Appuntamento alla settimana prossima su @La7tv".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!