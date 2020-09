televisione

Massimo Giletti torna con la nuova stagione di ''Non è l'Arena'': Sono stato lasciato solo nella mia battaglia''

Nuova stagione di 'Non è l'Arena', al via domenica 27 settembre in prima serata su La7.

25/09/2020

"In che paese stiamo vivendo? Non voglio più alimentare polemiche, ma è incredibile che io debba scoprire le minacce di un boss in quel modo. Questo silenzio pesa". Massimo Giletti è un fiume in piena, in occasione della conferenza di presentazione della nuova stagione di 'Non è l'Arena', al via domenica 27 settembre in prima serata su La7. Non nasconde l'amarezza di non aver ricevuto sostegno da parte del mondo politico, ma soprattutto da diversi colleghi, dopo le minacce subite dal boss Filippo Graviano in carcere, per le quali è finito sotto scorta. "E' una ferita enorme - afferma -. La solitudine pesa moltissimo. Anche non avere un messaggio da persone che pensavo mi fossero vicine. Sono stato lasciato solo in questa battaglia e, quando rimani isolato, diventi pericolosamente un obiettivo. Questa è l'unica amarezza che ho". Il conduttore non vuole fare i nomi dei colleghi, per "non alimentare nuove polemiche", ma precisa di aver ricevuto solidarietà da tutto il mondo politico, tranne che dai 5 Stelle (escluse Virginia Raggi e Barbara Lezzi).

Nella prima puntata si tornerà a parlare dell'inchiesta sulla scarcerazione dei boss nel periodo della pandemia, con un nuovo intervento del pm Nino Di Matteo. Non ci sarà il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che - spiega il conduttore - "ha declinato il nostro invito, spiegando che al momento ritiene non sia il caso di intervenire". "Io trovo molto grave - attacca il giornalista - che un ministro, di fronte all'endorsement di Graviano, non abbia preso le distanze pubblicamente, e non solo con una telefonata come ha fatto". "Il problema - aggiunge Giletti - è che abbiamo toccato non solo il mafioso, ma tutta una serie di connessioni". Il giornalista ne ha anche per il presidente della Commissione Antimafia dell'Assemblea siciliana Claudio Fava, che ha parlato di "esibizione riprovevole" di fronte alle sue foto con il giubbotto antiproiettile per le strade di Roma. "Cosa devo fare? Mettere la giacca con 35 gradi? Sono polemiche che non hanno senso di essere".

Giletti proverà a bissare i risultati della passata stagione, nella quale ha totalizzato il 6,4% di share medio con 1,2 milioni di telespettatori a puntata, in crescita nella seconda parte della stagione fino a punte del 9% di share nella puntata del 26 aprile.

