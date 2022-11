Matranga e Minafò, finite le riprese del nuovo film ''Gli Attassati''

Cinema

Matranga e Minaf˛ tornano al cinema nei panni di due agguerriti antieroi decisi a riscattare tutti gli ''attestati'' d'Italia dalle vessazioni di ''Equit¨''.

Si sono concluse a Napoli le riprese de “Gli Attassati”, commedia diretta da Lorenzo Tiberia che, dopo la notorietà conquistata con i corti e le web-serie realizzate con gli Actual, esordisce alla regia con l’esplosivo duo comico siciliano Matranga e Minafò.

Amati dal grande pubblico grazie alla loro partecipazione alla trasmissione “Made in Sud” e per i loro simpatici tormentoni musicali, Matranga e Minafò tornano al cinema nei panni di due agguerriti antieroi decisi a riscattare tutti gli “attassati” d’Italia dalle vessazioni di “Equitù”. “Abbiamo finito quest'esperienza molto bella - spiegano i due artisti palermitani - Abbiamo lavorato due mesi, noi che non siamo abituati a lavorare. Abbiamo raccontato una storia che volevamo raccontare. Una storia che molti vorrebbero fosse vera”.

Prodotto da Lungta Film e Sicilia Social Star, il film è sceneggiato da Giampiero Pumo, Toni Matranga ed Emanuele Minafò. Il soggetto è Matranga e Minafò con la collaborazione di Daniele Vespertino, Lorenzo Pasqua e Gianpiero Pumo.

