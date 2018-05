matrimonio reale

Matrimonio di Harry Meghan, dai regali al men¨: tutto quello da sapere sull'evento dell'anno

Tutto pronto per il matrimonio dell'anno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2018 - 16:04:30 Letto 429 volte

Tutto pronto per il matrimonio dell’anno. Domani, alle 13, il principe Harry e l'ex attrice americana Meghan Markle si diranno sì alla St. George Chapel del castello di Windsor e saranno ufficialmente marito e moglie. Anche se la cerimonia in senso stretto durerà solo un'ora, l'evento dell'anno occuperà l'intera giornata e sarà scandito da un preciso programma. Ecco tutte le curiosità sulle nozze reali.

La cerimonia

I 600 ospiti ufficiali arriveranno a bordo di un apposito autobus e prenderanno posto all'interno della Cappella entrando dalla Porta Sud. A questo punto toccherà alla Famiglia reale britannica fare il suo ingresso in chiesa. I membri della casa regnante di Windsor arriveranno alla spicciolata a piedi o in auto, ed entreranno nella cappella attraverso il portico Galilee. Prima di entrare, il principe Harry e il principe William andranno a salutare i 200 ospiti delle associazioni benefiche al centro di gran parte del loro ruolo pubblico. Nel frattempo Meghan lascerà l'albergo in compagnia della madre e si recherà in auto al Castello di Windsor per salutare il pubblico prima dell'ingresso. Ancora non è noto chi accompagnerà la sposa all'altare dopo il forfait del padre, Thomas Markle, ma tra i nomi papabili ci sono sua madre, il principe Carlo e il principe William. Secondo alcune voci, Meghan potrebbe addirittura percorrere la navata da sola accompagnata solo dallo stuolo di damigelle e paggetti tra i quali George e Charlotte.

A mezzogiorno l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby darà inizio alla cerimonia vera e propria. A questo punto Meghan e Harry saranno ufficialmente marito e moglie, usciranno dalla chiesa e, dopo essersi fermati a salutare i rappresentanti delle associazioni di beneficienza care allo sposo, saranno tutti per il pubblico. I due sposi saliranno infatti sulla carrozza di Ascot Landau, scoperta e con interni bianchi, trainata da quattro cavalli bianchi, per un tour di circa 25 minuti attraverso la cittadina di Windsor, dove avrà luogo l'attesissimo bagno di folla con i sudditi e i fan. Al ritorno dalla processione, gli sposi parteciperanno al ricevimento formale, alla presenza della regina, con i 600 invitati: il pranzo si svolgerà nella St George’s Hall, una sala lunga 55 metri ornata di armature. La sera ci sarà una festa più intima con 200 amici alla Frogmore House, una residenza nel parco di Windsor.

Il viaggio di nozze non comincerà immediatamente, perché la nuova coppia reale ha già in programma delle impegni ufficiali subito dopo le nozze. La destinazione più probabile sembra l’Africa (la Namibia o il Botswana), dove Harry e Meghan sono stati già in vacanza assieme. Ma nella lista di possibili destinazioni ci sono anche le Hawaii, le Filippine, la Turchia e la Toscana.

Gli ospiti

Gli ospiti dovranno consegnare i telefonini e ogni aggeggio che possa scattare immagini. Altre 2640 persone, gente comune, sono state invitate nei giardini del castello di Winsor. Poche le celebrità invitate, ma tra i certi figura Elton John, che ha cancellato due concerti previsti per quella data. La pop star britannica, dovrebbe anche esibirsi per gli sposi durante il ricevimento. Secondo le indiscrezioni, ci sarà anche Sting, grande amico del principe Carlo. Tra gli altri, i coniugi Beckham e l’attrice Priyanka Chopra e anche la top model Cara Delevigne. Theresa May, Donald Trump e Barack Obama non sono stati invitati al matrimonio.

Il padre della Markle sarà assente dopo lo scandalo delle foto rubate. Quelli che sembravano a tutti gli effetti scatti rubati sono in realtà frutto di un accordo tra il padre di Meghan Markle, Thomas, e un paparazzo. L’uomo si è fatto fotografare mentre si prova l’abito per le nozze della figlia e in altri momenti di preparazione per il lieto evento. Il signor Markle avrebbe ottenuto 100mila sterline. Anche il resto della famiglia Markle è stato lasciato fuori: lei non è in buoni rapporti con fratelli e sorelle. Neanche uno zio, un cugino o simili è fra gli invitati.

I testimoni

Il principe William sarà il testimone dello sposo: un favore ricambiato, dato che Harry era stato testimone del fratello. Meghan non avrà una testimone perché non ha voluto fare preferenze tra le amiche. Paggetti e damigelle saranno tutti bambini, inclusi molto probabilmente i figli di William, George e Charlotte. Il neonato Louis resterà a casa (con la babysitter).

La diretta tv

Il matrimonio sarà trasmesso in diretta sulla Bbc e la tv italiana ha programmato la trasmissione della diretta, anche se contrariamente ai precedenti Royal wedding non sarà la Rai ma Real Time ad accompagnare il pubblico durante l'evento. Lo speciale condotto da Katia Follesa andrà in onda sul canale 31 dalle 11,30: ospiti il wedding planner Enzo Miccio, assieme a Giulia Valentina e Mara Maionchi. Su Sky sarà possibile assistere alla diretta in lingua originale sul canale 522 (Sky News). Speciali anche su Rai Uno (alle 13,55) e su Canale 5 (alle12,30). Per chi volesse collegarsi in streaming tramite lo smartphone o il pc, su Sky News e sul canale YouTube della Bbc sarà possibile seguire la diretta in lingua inglese mentre sui siti di Rai e Mediaset, si potrà assistere alle medesime trasmissioni della tv.

L’abito di Meghan, il menù e le decorazioni

Secondo le indiscrezioni Meghan sarà vestita dal marchio australiano Ralph&Russo e costerà circa 100 mila sterline, pagati dalla famiglia di lui. Gli addobbi floreali saranno forniti da Philippa Craddock, che Vogue ha definito “la regina dei fioristi di Londra”. La cappella sarà decorata in bianco e rosa e tutte le piante saranno di origine locale: sono state scelte peonie e rose bianche e poi, a completare le decorazioni, rami di faggio, betulle e carpino. Quanto al menù, si mangeranno piatti della tradizione inglese, preparati da trenta cuochi e aiutanti sotto la guida dello chef reale Mark Flanagan, il quale ha raccontato che i futuri sposi hanno preso in prima persona gran parte delle decisioni sul menu, richiedendo che sia preparato soprattutto con prodotti stagionali locali. Gli ingredienti selezionati provengono dai campi delle home counties (le contee che circondano Londra) e delle proprietà della corona; asparagi, pomodori e piselli sono di stagione e non mancheranno. Quanto alla torta nunziale, Meghan Markle ha deciso di ignorare la tradizione di servire una torta nuziale a base di frutta e ha optato per una torta classica bianca. Per il dolce più importante del pranzo, è stata arruolata la chef americana Claire Ptak. Le sue creazioni si distinguono per l’uso di ingredienti biologici e stagionali. Secondo Kensington Palace, l’ingrediente principale della torta sarà il fiore sambuco e avrà una copertura di crema al burro e decorazioni di fiori freschi.

I regali

Quanto ai regali di nozze, Harry e Meghan hanno fatto sapere che preferiscono vengano fatte delle donazioni in beneficenza. La coppia ha indicato sette associazioni, scelte perché “riflettono i loro valori condivisi”. Si tratta di organizzazioni che si occupano di sport come cambiamento sociale, di sostegno alle donne, di ambiente, di senzatetto, di malati di Hiv e di orfani delle forze armate.

I costi

Il matrimonio reale dovrebbe costare in totale circa 2.099.873 sterline, ossia all’incirca a 2 milioni e 373mila euro. A pagare il conto sarà la Casa reale britannica. Nel calcolo però non sono inserite le spese per la sicurezza, che secondo alcune indiscrezioni si aggirano intorno ai 30 milioni di sterline (34 milioni di euro). A farsi carico di questa spesa, però, saranno i cittadini britannici. Non contenti della notizia, i contribuenti hanno pubblicato sul sito Republic una petizione per chiedere che i loro soldi non vengano utilizzati per le spese per la sicurezza dei partecipanti al matrimonio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!