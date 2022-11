Guerra Ucraina-Russia

Mattarella: ''Guerra in Ucraina contrassegnata da atroci crudeltà, costruire pace giusta''

Il Presidente della Repubblica ha sottolineato che ''di fronte a questi misfatti l'Unione Europea ha reagito con compattezza, insieme alla comunità internazionale, assicurando solidarietà all'Ucraina e alla sua resistenza''.

Per Sergio Mattarella, la guerra in Ucraina "provocata dall'aggressione della Federazione Russa, ci sta facendo ripiombare nel timore di un incubo che pensavamo non potesse più ripresentarsi. Una guerra contrassegnata da atroci crudeltà e, in questi giorni, dall'intenzione di tenere milioni di persone al buio e al freddo d'inverno".

Il Presidente della Repubblica ha sottolineato che "di fronte a questi misfatti l'Unione Europea ha reagito con compattezza, insieme alla comunità internazionale, assicurando solidarietà all'Ucraina e alla sua resistenza. Una reazione importante, che ha come orizzonte la costruzione di una pace giusta e necessaria, capace di restituire a quel Paese la piena indipendenza violata".

