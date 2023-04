Mattarella in Polonia

Mattarella in Polonia: '' Su migranti Ue superi regole preistoriche'' *VIDEO*

Secondo il presidente Sergio Mattarella, ''se l'Ucraina fosse lasciata alla mercÚ dell'aggressione russa, altre ne seguirebbero''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/04/2023 - 16:48:45 Letto 754 volte

Il presidente Sergio Mattarella, in visita in Polonia, dopo aver incontrato il presidente Duda ha spiegato che l'Italia è "in piena sintonia con Varsavia sul fatto che vada dato sostegno a Kiev fino a quando sarà necessario". Mattarella ha anche spiegato che "in gioco ci sono i valori della libertà e della democrazia", gli stessi "per difendere i quali è nata l'Unione europea". Il presidente della Repubblica ha quindi nuovamente espresso il proprio sdegno "per i comportamenti disumani delle truppe russe".

"Dopo la brutale aggressione della Russia c'è l'esigenza di sostenere l'Ucraina. E sarà un sostegno finché è necessario sotto ogni profilo con la convinzione che riguardi tutti i Paesi. L'Ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiremo in pieno. Tutto questo richiede una grande coesione" dell'Unione europea, ha sottolineato Mattarella.

Italia e Polonia "hanno una posizione comune sull'allargamento dell'Ue. Vorremmo entrambi l'adesione dei Balcani occidentali e che anche l'Ucraina diventi parte dell'Unione Europea", ha spiegato il presidente polacco Duda. "Il fatto che l'Ucraina voglia essere parte dell'Ue è una delle ragioni dell'aggressione russa - ha aggiunto -, i russi vogliono estrometterla dalla comunità europea".

Mattarella ha poi parlato anche dell'emergenza migranti. "Quanto sta accadendo sul fronte dei flussi migratori, con la grande affluenza che si registra non solo in Italia, richiede che il problema venga affrontato insieme, come problema dell'Unione europea perché la Ue può farlo con una azione coordinata. Serve una nuova politica di asilo superando vecchie regole che sono ormai preistoria", ha sottolineato il nostro Capo dello Stato.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: QUIRINALE

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!