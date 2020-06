Festa della Repubblica

Mattarella scrive ai 100 giovani studenti di musica campani che hanno suonano l'Inno Nazionale a distanza

Mattarella scrive ai giovani studenti campani che ieri avevano dato vita all'Orchestra Sinfonica a distanza con video-messaggio al Capo dello Stato.

Mattarella scrive ai giovani studenti campani che ieri avevano dato vita all’Orchestra Sinfonica a distanza con video-messaggio al Capo dello Stato.

“Sapere tanti giovani coinvolti in una iniziativa per la Festa della Repubblica – ha scritto il Presidente Mattarella - è motivo, in questa fase dolorosa della nostra storia nazionale, di conforto e di speranza”.

“L’Italia c’è” ha messo insieme 100 giovani musicisti di 11 scuole statali ad indirizzo musicale della Campania, una platea scolastica di 15.000 studenti. Capofila del progetto la Scuola Media Statale San Giovanni Bosco – Summa Villa di Somma Vesuviana.

L’entusiasmo dei ragazzi questa mattina quando hanno appreso la notizia dalle parole del Preside, prof. Ernesto Piccolo.

“La prego di rivolgere a tutti i giovani musicisti delle scuole campane impegnati nella realizzazione dell’Inno d’Italia a distanza in occasione del 2 giugno la mia gratitudine e il mio apprezzamento. Sapere tanti giovani coinvolti in una iniziativa per la Festa della Repubblica è motivo, in questa fase dolorosa della nostra storia nazionale, di conforto e di speranza”. Firmato Sergio Mattarella.

“Grazie Presidente - ha dichiarato Ernesto Piccolo, Preside della Scuola Media San Giovanni Bosco - Summa Villa capofila del progetto - grazie perché in questo messaggio c’è tutto il valore dell’insegnamento. In questo messaggio c’è tutta la speranza anche nella nuova generazione. L’abbiamo sentita parte di noi, della nostra missione, sempre! Anche e soprattutto quando a fine Aprile, in diretta tv nazionale, ha rivolto un messaggio alla scuola, agli insegnanti, agli studenti. Grazie con tutto il cuore perché siamo anche fieri di essere italiani! La lettera del Presidente della Repubblica, on. Sergio Mattarella, ha reso ancora più entusiasmanti i sacrifici compiuti da tutti noi in questi mesi. E questa emozione la condivido con tutti i miei docenti e con le altre scuole campane. Sono felice di essere il Preside di questi ragazzi, sono orgoglioso di loro e sono felice di essere parte di un corpo docente veramente di alto profilo umano e professionale. Grazie anche alla stampa, tutta”.

Hanno aderito: la Scuola Media “Marechiaro” di Napoli, la “Domenico Cimarosa” di Posillipo, la “Tommaso Anardi” di Scafati (SA), l’ “Amerigo Vespucci” di Monte di Procida, la “Volino Croce Arcoleo” di Napoli, la “Pier delle Vigne di Capua” di Capua (CE), la “Capasso – Mazzini” di Frattamaggiore (NA), la “Marconi – Torricelli” di Casandrino (NA), la “Francesco D’Assisi – Nicola Amore” di Sant’Anastasia (NA), la “Gaetano Caporale” di Acerra (NA).

