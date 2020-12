musica

''McCartney III'', il nuovo album di Paul McCartney nato durante il lockdown

Anche Paul McCartney pubblica un album dalla pandemia, ''McCartney III''.

Anche Paul McCartney pubblica un album dalla pandemia. "McCartney III", prodotto interamente nella sua fattoria dell'East Sussex durante il lockdown e arriva il 18 dicembre a mezzo secolo dal debutto di Paul senza i Beatles con una copertina disegnata dall'artista americano Ed Ruscha.

Il nuovo album e' il terzo in una trilogia in cui il 78enne architetto di "She's Leaving Home" suona tutti gli strumenti e canta tutte le canzoni.

"Vivevo in isolamento e andavo ogni giorno nel mio studio. Avevo cose rimaste a meta' nel corso degli anni. Ogni giorno iniziavo a registrare con lo strumento su cui avevo scritto la canzone e poi, gradualmente, stratificavo il tutto. Ho fatto musica per me stesso, cose che mi piaceva fare. Non avevo idea che il lavoro sarebbe diventato un album", dice Paul McCartney.

