Meghan furiosa con Harry, tutta colpa del libro ''Spare'': ''Sembra che l'alta società di Hollywood li avrebbe emarginati''

L'autobiografia del Duca di Sussex non ha portato scompiglio solo a Buckingham Palace, anche a casa sua si è scatenata la bufera.

Pubblicata il: 23/03/2023

L'autobiografia scritta da Harry ha causato malumori a tutti i membri della royal family, ma quello che il principe forse non si sarebbe mai aspettato è che avrebbe portato maretta anche in casa sua.

Stando a Jordan James, PR di diverse celebrity, Meghan Markle sarebbe furiosa con il marito a causa del memoir Spare, uscito a gennaio. Le rivelazioni scottanti che contiene li avrebbero fatti passare come piantagrane e per questo, secondo la Duchessa, l'alta società di Hollywood li avrebbe emarginati.

I Duchi di Sussex non sono stati invitati alla cerimonia degli Oscar, e pare che siano stati snobbati anche per il Met Gala in programma per il 1 maggio a New York. Stando alle indiscrezioni del magazine Page Six la popolarità del principe Harry e di Meghan Markle non sarebbe ai minimi storici solo nel Regno Unito ma anche negli Usa. Quelli che la coppia considerava amici li avrebbero allontanati, di fatto ignorandoli. Anche Oprah Winfrey, la celeberrima vicina di casa che aveva raccolto la loro prima intervista shock dopo la fuga oltreoceano, ha preferito non averli tra gli ospiti del suo party di compleanno. E tutto questo a causa di quanto contenuto nell'autobiografia, che avrebbe scatenato un effetto boomerang facendo percepire i due come dei piantagrane, pronti a spifferare dettagli scottanti sulle vite delle celebrity.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram sussexroyal

