Italia-Ucraina

Meloni a Zelensky: ''Italia sempre con l'Ucraina. Non sei solo''

''L'Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace'', scrive su twitter il premier Giorgia Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2022 - 00:09:54 Letto 763 volte

"Molte grazie Zelensky. L'Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non sei solo!". Lo scrive su twitter il premier Giorgia Meloni, rispondendo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che le aveva fatto le congratulazioni per l'incarico.

Le mie congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima premier donna dell'Italia. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi.A ttendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo!". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!