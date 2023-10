immigrazione illegale

Meloni al Consiglio Ue: ''Dall'immigrazione illegale di massa possono sorgere gravi rischi per la sicurezza in Europa''

La premier Meloni, nella riunione con i membri del Consiglio Ue ha ricordato che l'autore dell'attentato di Bruxelles sbarcò nel 2011 in Italia, ''come già successo in passato per altri terroristi''.

Letto 793 volte

Giorgia Meloni, nella riunione con i membri del Consiglio Ue ha ricordato che l'autore dell'attentato di Bruxelles sbarcò nel 2011 in Italia, "come già successo in passato per altri terroristi".

"Per questo - ha detto il premier agli altri leader - ho più volte cercato di accendere i riflettori sul fatto che dall'immigrazione illegale di massa possono sorgere anche gravi rischi per la sicurezza in Europa, quindi non possiamo più permetterci titubanze, ne va della sicurezza dei cittadini europei".

