Merkel-Macron: contro virus serve unità

Asse franco-tedesco su sanità e rilancio economico all'Assemblea Oms.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2020 - 15:47:38 Letto 328 volte

Asse franco-tedesco su sanità e rilancio economico all'Assemblea Oms. "Nessun Paese può risolvere da solo" la pandemia, dice la cancelliera tedesca Merkel. L'Oms è l'organismo "legittimo" per affrontare questa emergenza, "per questo dobbiamo vedere come migliorare il suo funzionamento", aggiunge.

"Solo se uniamo le forze potremo sconfiggere la pandemia. Abbiamo bisogno di un Oms forte e l'Oms siamo noi". Così il presidente francese Macron. "Se si trova un vaccino, sarà un bene globale. La salute non può essere comprata o venduta".

