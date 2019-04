Messaggio di vicinanza alla Comunità Srilankese di Palermo di monsignor Lorefice

attentato Sri Lanka

Messaggio di vicinanza alla ComunitÓ Srilankese di Palermo di monsignor Lorefice

L'Arcivescovo, mons. Corrado Lorefice ha inviato a P. Sergio Natoli, responsabile Migrantes, il seguente messaggio di vicinanza alla ComunitÓ Srilankese di Palermo.

“Carissimo P. Sergio, ti prego di far arrivare tutta la mia solidarietà e l'assicurazione della mia preghiera alla cara comunità Srilankese di Palermo per le vittime, le famiglie e per le comunità cristiane coinvolte negli attentati di ieri. Sento tutto l'orrore dell'accaduto. L'unica consolazione ci viene dalla Pasqua del Signore Gesù. Questo ennesimo fiume di sangue ci responsabilizza a chiedere con insistenza la venuta del Regno e a divenire operatori di pace e di giustizia”.

L'Arcivescovo chiede inoltre, che si elevino preghiere, per le vittime e le famiglie e per la conversione dei terroristi, in tutte le comunità cristiane dell'Arcidiocesi.

