Metsola a sorpresa a Kiev: ''La casa dei coraggiosi eoi ucraini è l'Unione Europea''

La presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, è arrivata, a sorpresa, in Ucraina. "È bello tornare in Ucraina. Con quelle persone coraggiose che hanno ispirato il mondo. Con quegli eroi che si rifiutano di arrendersi. Con coloro che hanno sacrificato tutto per i nostri valori. Con gli europei la cui casa è la nostra Unione Europea", ha scritto in un tweet pubblicando un'immagine che la ritrae, di sera, a Kiev.

Good to be back in Ukraine.



With those brave people who inspired the world.

With those heroes who refuse to give in.

With those who sacrificed everything for our values.

With Europeans whose home is in our European Union.



