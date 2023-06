Guerra Ucraina-Russia

Metsola: ''La soluzione è che la Russia esca dal territorio ucraino per una pace con integrità, giustizia e libertà''

''La soluzione è che la Russia esca dal territorio ucraino. Noi non smettiamo di aiutare gli ucraini che difendono i nostri valori'', ha affermato la Presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola.

Pubblicata il: 23/06/2023

"Quando parliamo di pace bisogna capire cosa significa, in merito a questa invasione illegale in Ucraina, noi guardiamo a una pace con integrità, giustizia e libertà, senza questi tre elementi non è una pace. C'è in atto un'invasione, una guerra illegale pianificata dalla Russia. La soluzione è che la Russia esca dal territorio ucraino. Noi non smettiamo di aiutare gli ucraini che difendono i nostri valori". Lo ha affermato la Presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, intervistata al Tg1, in studio, su Rai1.

