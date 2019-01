proposta di matrimonio

''Mi vuoi sposare?''. Non c'è lieto fine, lei dice no e scappa

Le ha chiesto di sposarlo dopo averla attesa in aeroporto con un grande palloncino rosso e un anello, lei dice no e scappa.

Pubblicata il: 15/01/2019

Le ha chiesto di sposarlo dopo averla attesa in aeroporto con un grande palloncino rosso e un anello. Non c'è stato nulla da fare per Romeo - così è stato ribattezzato l'uomo rifiutato - che dopo la proposta si è sentito rispondere un sonoro "no". La sua compagna non avrebbe gradito la proposta e dopo qualche minuto sarebbe letteralmente fuggita via.

La notizia è stata riportata su Facebook, nella pagina dell'aeroporto di Fontanarossa, a Catania. Molti i commenti di solidarietà per l'uomo deluso. "Amico mio, chiunque tu sia, hai avuto un coraggio estremo ed è solo da lodare tutto ciò. Se andrà, bene...sarà andata. ...causa suocera a parte... Se non andrà, amen. È lei che non meritava te".

La solidarietà arriva anche dalle donne: "Troverà un'altra ragazza che lo apprezzerà, le delusione fanno parte della vita", scrive Angela. "Credo che abbia fatto un gesto di amore ed ha avuto coraggio a farlo in un posto affollatissimo come l'aeroporto, mi dispiace, anche se non conosco questo ragazzo ma credo che sia stato un gesto,romantico", scrive Alessandro.

