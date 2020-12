musica

Michele Bravi, esce il 29 gennaio il nuovo album ''La Geografia del Buio''

''La Geografia del Buio'' è il nuovo concept album di Michele Bravi che uscirà il 29 gennaio.

Pubblicata il: 16/12/2020

"La Geografia del Buio" è il nuovo concept album di Michele Bravi che uscirà il 29 gennaio, dopo una lunga attesa dovuta a rinvii a causa dell'emergenza sanitaria. Il nuovo progetto discografico è stato anticipato a maggio dall'uscita dal singolo "La vita breve dei coriandoli".

Michele Bravi torna con un nuovo lavoro, diverso da tutta la produzione precedente: "Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto. La Geografia del Buio è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un'oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell'amore l'unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia".





Fonte: Ansa

