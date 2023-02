Televisione

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con ''Michelle Impossible & Friends''

Parte il 22 febbraio in prima serata su Canale 5 lo show di Michelle Hunziker. Altri ospiti della prima puntata sono Loredana Bertè, Max Pezzali e Alessandro Siani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2023 - 11:25:21 Letto 692 volte

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con "Michelle Impossible & Friends".

Il suo one woman show, che avrà tre serate evento, parte mercoledì 22 febbraio con Eros Ramazzotti che, per la prima volta in tv; racconterà aneddoti della sua vita e della sua carriera alla figlia Aurora. Altri ospiti della prima puntata sono Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci.

Dopo il successo della prima edizione Michelle Hunzker raddoppia. Torna sull'ammiraglia Mediaset con il suo grande varietà, contraddistinto da ospiti d’eccezione e performance artistiche, dall'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo.

Al centro delle tre serate evento ci saranno i tanti amici della conduttrice svizzera che si avvicenderanno sul palco. Attori, cantanti e grandi artisti che racconteranno la loro carriera, celebrata con ironia per regalare ai telespettatori un grande show. Spazio anche al roast show condotto da Aurora Ramazzotti dove, con ironia e leggerezza, verranno messi "alla berlina" alcuni degli ospiti.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Michelle Hunziker

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!