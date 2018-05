Microblading

Microblading: Nuova Frontiera del Trucco Semipermanente?

di Nuccia Tramuto | Pubblicata il: 14/05/2018 - 13:49:12 Letto 346 volte

Le sopracciglia, ormai è risaputo, costituiscono la cornice del nostro viso, ne modificano l’espressività, interferendo addirittura con la nostra personalità.

Folte, grosse, sottili, vicine, lontane, arcuate, asimmetriche sono responsabili del nostro aspetto, talora duro, accigliato, inquietante, invecchiato, spesso soltanto trascurato, Il trattamento è valido anche per l’uomo.

Del trucco semi permanente, conosciamo due versioni:

Il più recente, microblading, manuale, dall’effetto più blando, fa uso di un attrezzo a forma di penna, con un multiago, simile ad una lametta, da cui il termine..”microblading “... micro incisione con lama, destinata per lo più al trattamento sulle sopracciglia.

Nello specifico, via libera al microblading per peli sottili, meglio su sopracciglia glabre o comunque rade, evitando di accostare pallidi trattini a spessi ciuffi di peli , che creerebbero un netto contrasto alquanto antiestetico.

É doverosa una precisazione: La riproduzione dei singoli peli non è prerogativa esclusiva del microblading, anche se, per le sue peculiarità, vi si presta facilmente, tanto da essere ridefinita “tecnica a pelo”.

La sua apparente semplicità ha affascinato sempre più operatori e ditte promotrici di corsi, contribuendo notevolmente alla sua diffusione.

Parallelamente, come spesso avviene in casi analoghi, purtroppo, il miraggio di un facile guadagno è l’unico motivo di attrazione per molti giovani in cerca di un lavoro, cosi, sempre più spesso “si incontrano” sopracciglia infoltite si , ma senza forma, senza stile, irregolari, se non addirittura inverosimili; tali da scoraggiare chiunque voglia farvi ricorso.

Se non si vogliono rischiare “incidenti”, basta saper scegliere l’operatore giusto, dopo essersi ampiamente documentati sulla sua esperienza, oltre che sulla sua preparazione e, soprattutto, il suo senso di responsabilità.

- Inadeguatezza di preparazione

- mancata conoscenza della morfologia del volto,

- mancato estro artistico

- inesperienza,

- mancato rispetto delle più elementari norme igieniche

sono i rischi cui si va incontro nella scelta dell’operatore; è importante che il prezzo, non sia l’unico parametro di scelta. Un professionista serio deve saper guidare la scelta del trucco, trovando il giusto equilibrio tra richiesta e possibilità tecniche.

Altro metodo, il tradizionale, con dermografo elettrico, anch’esso a forma di penna o di pistola, simile a quello usato nel tatuaggio artistico, con cui si possono eseguire tutti i trattamenti previsti per la micropigmentazione e, per le sopracciglia, sia tecnica a pelo che compatta, oltre le sfumature di base e i riempimenti.

La micropigmentazione è soggetta a corso ministeriale, in materia di dermatologia, allergologia, infettivologia, e sterilizzazione indetto dall’autorità sanitaria della regione di appartenenza.

In conclusione, considerando che per questa tecnica si fa uso di sostanze completamente diverse da quelle usate per il tatuaggio artistico, sia per origine, sia per composizione, colorazione, profondità di penetrazione e relativa stabilità

- dette sostanze vengono purificate in laboratorio, rese biocompatibili e naturalmente biodegradabili dal sistema immunitario, secondo la ResAP 2008, legge internazionale, che ne richiede la degradazione spontanea fino al vecchio look , in caso di ripensamento, o, viceversa, essere ritoccato negli anni successivi, seguendo i cambiamenti morfologici e fisiologici del viso

- nel ritocco è prevista la possibilità di correggere (sempre entro certi limiti)

- il piacersi aumenta l’autostima e con essa migliorano i rapporti interpersonali in tutti i campi (amore, lavoro ecc.); il trattamento, infatti, non è rivolto soltanto a chi ha problemi particolari, ma a tutti coloro che vogliono essere “ok” in ogni circostanza, o per esigenze di lavoro (moda, spettacolo per es.) o semplicemente per gusto personale, ma non ne hanno la possibilità, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per problemi di vista o di intolleranza ai comuni cosmetici.

Avendo scelto con la dovuta oculatezza tecnica ed operatore, non vi è alcun motivo di rinunciare al “piacere di piacersi”…

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!