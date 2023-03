migranti

Migranti, Crosetto: ''Strategia dei mercenari della Wagner''. La replica: ''Non usiamo immigrazione come guerra ibrida''

Nella sua guerra dichiarata ai trafficanti di esseri umani, l'Italia punta il mirino contro la Russia, e i mercenari della Wagner al soldo di Mosca.

Nella sua guerra dichiarata ai trafficanti di esseri umani, l'Italia punta il mirino contro la Russia, e i mercenari della Wagner al soldo di Mosca. Con la loro influenza in Nord Africa, è il ragionamento a più voci del governo, usano i flussi di migranti come arma ibrida, e serve l'intervento di Ue e Nato.

"L'aumento esponenziale" delle partenze, avverte Guido Crosetto, è "in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi Africani". Un problema "evidenziato dagli addetti ai lavori e un'allerta in questo senso era già giunta dai servizi come dal Copasir", precisa poi il ministro della Difesa.

Il capo della Wagner, il gruppo militare privato che sta combattendo al fianco dell'esercito russo in Ucraina, ha replicato al ministro italiano della Difesa, Guido Crosetto, Yevgeny Prigozhin ha detto: "non siamo al corrente di ciò che sta succedendo con la crisi migratoria, non ce ne occupiamo".

