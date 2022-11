migranti

Migranti, Francia all'Italia: ''Apra i porti, noi pronti ad accogliere una parte di migranti della Ocean Viking''

A bordo della Ocean Viking di Sos Méditerranée ci sono 234 migranti, sulla Humanity 1 di SOS Humanity 179, e sulla Geo Barents di Medici Senza Frontiere 572.

Non si sblocca la questione migranti al largo della Sicilia: da giorni nel Mediterraneo ci sono tre navi gestite da altrettante Ong.

A bordo della Ocean Viking di Sos Méditerranée ci sono 234 migranti, sulla Humanity 1 di SOS Humanity 179, e sulla Geo Barents di Medici Senza Frontiere 572. Al momento, l'Italia non ha intenzione di comunicare un porto sicuro per lo sbarco, ma la Francia ha invitato il nostro Paese a farlo. "Abbiamo detto all'Italia, e lo diciamo insieme alla Germania, che se la Ocean Viking verrà accolta in Italia, anche noi accoglieremo una parte dei migranti", ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin.

"Ho incontrato il nuovo ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi - ha continuato -. Non dubitiamo che l'Italia rispetterà il diritto internazionale. Ma diciamo anche all'Italia che il problema della sua geografia, di essere dunque il Paese più vicino a questa nave non significa che debba essere lasciata sola".

Dal canto suo, la Ong Sos Méditerranée ha chiarito: "Da anni sosteniamo che gli Stati dell'Europa centrale si debbano fare carico di alleviare la pressione degli arrivi dei migranti sull'Italia e su Malta: per noi l'importante è che la Ocean Viking sbarchi nel porto sicuro più vicino e speriamo che questo avvenga il più presto possibile. La redistribuzione dei migranti non è nostra competenza, quindi non abbiamo nulla da commentare su questo".

