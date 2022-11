Migranti

Migranti, Francia avverte l'Italia: ''Se non prende navi niente ricollocamenti''

''Se Roma non prende navi e non accetta la legge del mare e del porto più sicuro, non c'è motivo che Francia e Germania facciano i ricollocamenti'', afferma il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin.

Sulla questione migranti, la Francia avverte l'Italia. "Se Roma non prende le navi e non accetta la legge del mare e del porto più sicuro, non c'è motivo che i Paesi che fanno i ricollocamenti siano Francia e Germania", ha sottolineato il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, al Consiglio straordinario dei ministri europei degli Interni a Bruxelles dedicato all'immigrazione.

I Paesi come "Francia e Germania sono quelli che accolgono le navi e sono gli stessi che accolgono direttamente i migranti dall'Africa e dall'Asia", ha ricordato Darmanin.

