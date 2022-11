Migranti

Migranti, Francia-Italia è rottura della fiducia. Boone: ''Governo attuale non ha rispettato il Meccanismo europeo''

Sulla questione migranti tra Francia e Italia è rottura della fiducia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/11/2022 - 14:09:55 Letto 729 volte

Sulla questione migranti tra Francia e Italia è rottura della fiducia.

Lo sostiene la sottosegretaria francese agli Affari europei, Laurence Boone, intervistata su France Info. "Il governo attuale non ha rispettato il Meccanismo europeo per il quale l'Italia si era impegnata - sostiene la Boon -, c'è una rottura di fiducia perché c'è stata una decisione unilaterale che mette delle vite in pericolo e che non è conforme al diritto internazionale".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!