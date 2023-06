Patto sulla migrazione

Migranti, il Consiglio Ue ha trovato l'accordo sul nuovo Patto sulla migrazione

Trovato l'accordo per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/06/2023 - 00:02:00 Letto 756 volte

Nel corso del Consiglio Affari Interni dell'Ue è stato trovato l'accordo tra i 27 per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo.

Le norme si inseriscono nell'elenco di provvedimenti previsti dal nuovo Patto sulla migrazione. Con l'approvazione da parte degli Stati membri, il Consiglio ha stabilito il suo mandato negoziale: per l'ok definitivo si dovrà trovare una posizione comune con il co-legislatore, il Parlamento europeo.

"L'Italia ha avuto una posizione di grande responsabilità e ha trovato corrispondenza da altri Paesi. C'è la possibilità di fare accordi con Paesi terzi", ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Il nodo finale consisteva nel trovare un testo soddisfacente sulla definizione dei Paesi terzi sicuri, nei quali sarà possibile inviare i migranti che non ricevono asilo.

"L'accordo degli Stati membri sulle nuove norme in materia di migrazione è una buona notizia", ha invece affermato il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. L'Europarlamento "accoglie con favore questa svolta ed è pronto ad avviare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo prima della fine del mandato. Possiamo trovare un modo per andare avanti".

"Nel Consiglio è stata ricostruita la fiducia ed è qualcosa che si fa nel corso degli anni. Questa è la ragione per cui si possono gestire negoziati difficili e trovare un compromesso", ha dichiarato la commissaria agli Affari Interni Ue, Ylva Johansson. "Abbiamo dimostrato che è possibile lavorare insieme sulla migrazione e siamo molto più forti quando lo facciamo".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!